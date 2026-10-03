Пяти погибших обнаружили после пожара на химзаводе в Подмосковье

Тела пяти погибших были обнаружены в ходе разборов завалов на месте пожара в Московской области на Краснозаводском химическом заводе спасателями, сообщил 3 октября временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий в МАХ.
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