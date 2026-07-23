Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

152 подписчика

В Кенозерье завершилась экспедиция «По деревням и весям»

В Кенозерье завершилась экспедиция «По деревням и весям»

Она организована центром «Полюс» совместно с программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие»В течение недели 14 участников из четырёх регионов страны жили в палатках в деревне Ведягино, изучая северный уклад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии