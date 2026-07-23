В Кенозерье завершилась экспедиция «По деревням и весям»

Она организована центром «Полюс» совместно с программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие»В течение недели 14 участников из четырёх регионов страны жили в палатках в деревне Ведягино, изучая северный уклад.
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