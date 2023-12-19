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Небензя: США и Западу не удастся заретушировать свои нарушения СВПД

Небензя: США и Западу не удастся заретушировать свои нарушения СВПД

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что США и западным участникам Соглашения по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) не удастся заретушировать собственное нарушение плана.

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