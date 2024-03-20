СКАЗОЧНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ АССОРТИ.

Математика играет огромную роль в жизни человека. Без математики невозможно полностью и адекватно описать, исследовать, понять многие явления не только природы и познания, но и общества, социально-экономических областей.
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