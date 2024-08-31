Булыкин: "Динамо" придется постараться, чтобы выиграть в Оренбурге

Знаменитый российский нападающий, экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин, во время своей профессиональной карьеры выступавший в том числе за московское "Динамо", высказался о предстоящем визите бело-голубых в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги в Оренбург, где они сыграют с местным одноименным клубом.