Galaxy Digital приобрела 500 акров в Макгрегоре для строительства второго крупного кампуса центра ИИ-данных в Техасе

Компания Galaxy Digital приобрела около 500 акров земли в Макгрегоре (штат Техас) для строительства своего второго крупного кампуса центра обработки ИИ-данных и высокопроизводительных вычислений в штате, после крупного объекта Helios в Западном Техасе.
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