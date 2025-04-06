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ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ´23+8´.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ´23+8´.

26 февраля 2025 в кружке ´Математическая мозаика´ (педагог дополнительного образования Паршукова Татьяна Владимировна) прошел совместный праздник ´23+8´, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларуси и Дню женщин.

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