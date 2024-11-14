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Украина спасена: НАТО нашла союзника, у которого особые счеты с Россией

Украина спасена: НАТО нашла союзника, у которого особые счеты с Россией

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Экономика Германии летит в пропасть, правящая коалиция развалилась, ультраправые грозят захватить власть, уровень поддержки руководства страны — на историческом минимуме, но самым счастливым человеком в Европе — а возможно, и в мире — сейчас является канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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