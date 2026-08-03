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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о миксте с Джоковичем на US Open: «Мы настроены только на титул»

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от игры с Новаком Джоковичем в миксте на US Open. – В этом году на харде ты выступаешь успешно – дошла до финалов всех четырех турниров, в которых сыграла, и выиграла три из них.

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