Соболенко о миксте с Джоковичем на US Open: «Мы настроены только на титул»

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от игры с Новаком Джоковичем в миксте на US Open. – В этом году на харде ты выступаешь успешно – дошла до финалов всех четырех турниров, в которых сыграла, и выиграла три из них.
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