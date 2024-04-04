Эксперты не исключают, что разговор касался отправки французского контингента на Украину Неожиданный телефонный звонок министра обороны Франции министру обороны России Сергею Шойгу вызвал множество вопросов особенно на фоне возможной отправки французских военнослужащих на Украину.
Вероятная причина звонка министра обороны Франции Шойгу
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Военный есть военный.Он не банкир.Министр Франции тем более не знает,что переводы денег имеют адрес отправителя,всю цепочку переводов.Стрелкам дали выбор.Они выбрали Украину.Могли выбрать Прибалтику.Могли избрать другой переход границы.В районе Черниговской и Сумской обл.расположена группировка ВСУ.На белгородском и Курском направлениях граница под усиленной охраной.Не так просто перейти границу.
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13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Мы их обратно не повезём !
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7 час.
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