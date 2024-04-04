VG

Vasily Golov

Военный есть военный.Он не банкир.Министр Франции тем более не знает,что переводы денег имеют адрес отправителя,всю цепочку переводов.Стрелкам дали выбор.Они выбрали Украину.Могли выбрать Прибалтику.Могли избрать другой переход границы.В районе Черниговской и Сумской обл.расположена группировка ВСУ.На белгородском и Курском направлениях граница под усиленной охраной.Не так просто перейти границу.