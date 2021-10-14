Уши, лапы, хвост

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  • Wladimir Соснин
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  • Элеонора Коган
    Мои 5 кисок тоже все с улицы!!!!Пожилой кот залеч...
  • Buddy Jackson
    Никогда не брала из приюта.. Всю жизнь подбирала с улицы) сейчас у меня ТриКотаЖ ( рыжий, черный и серый, первым двум...Пожилой кот залеч...

Пожилой кот залечил раны 101-летней женщины, пережившей своего питомца

Пожилой кот залечил раны 101-летней женщины, пережившей своего питомца

Судьба 19-летнего кота, отданного в центр для бездомных животных, была предопределена. Пожилые коты — невостребованная категория в приютах, и сотрудники учреждения предполагали, что скорее всего милый и ласковый кот проведет остаток дней в клетке.

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Buddy Jackson
Никогда не брала из приюта.. Всю жизнь подбирала с улицы) сейчас у меня ТриКотаЖ ( рыжий, черный и серый, первым двум по 5 лет, а серому 14 лет) самые лучшие 😻😻😻
Элеонора Коган
Мои 5 кисок тоже все с улицы!!!!
Wladimir Соснин
Пожилые коты это лучшие из лучших.

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