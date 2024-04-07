Снова на больничной койке? Пьеха раскрыл подробности состояния тежелобольного Носкова

Стас Пьеха рассказал о состоянии здоровья заслуженного артиста РФ Николая Носкова. На мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» артисты должны были вместе исполнять вдохновляющую композицию.
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