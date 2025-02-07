ЦИК режет округа

В этом году 12 российских субъектов после перенарезки ЦИКом мажоритарных избирательных округов могут потерять по одному депутату-одномандатнику в Госдуме, и им придется искать другую территорию или другой способ продолжения работы в нижней палате парламента — например, участвовать в выборах в Госдуму по партийному списку, а не по одномандатным округам.