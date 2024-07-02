Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 463 подписчика

Вместо $3 млрд: Узбечка перевела $90 тысяч мошенникам в Нигерии, обещавшим ей "наследство" из Африки

Вместо $3 млрд: Узбечка перевела $90 тысяч мошенникам в Нигерии, обещавшим ей "наследство" из Африки

Жительница Ташкента ради мошенников продала свой дом и перевела им $90 тысяч. Преступники пообещали наивной женщине "наследство" из Африки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх