Единый день световозвращателя проходит в городах Ярославской области

В рамках проведения областной профилактической акции «Пешеход! Внимание, переход!» в регионе организован Единый день световозвращателя, в ходе которого участники мероприятий пропагандируют использование световозвращающих элементов и обучают их правильному размещению на одежде.
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