4 способа борьбы с навязчивыми тревожными мыслями

Постоянные беспокойные мысли очень утомительны и могут привести к психологическому истощению. Снова и снова обдумывая что-то негативное или тревожное, мы постоянно отвлекаемся от дел и не можем полноценно радоваться жизни.
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