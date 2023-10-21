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Вечерний Новосибирск

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Библиотекари Новосибирской области приготовили подарок коллегам из ЛНР

Библиотекари Новосибирской области приготовили подарок коллегам из ЛНР

Беловодский район Луганской народной республики является подшефным для нашего региона. Новосибирское библиотечное общество совместно с сотрудниками Новосибирской государственной областной научной библиотеки и муниципальных библиотек районов области подготовили к отправке коллегам из Центральной библиотечной системы Беловодского района новенький ноутбук.

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