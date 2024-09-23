ОАЭ готовы потратить $100 млрд на строительство предприятий Samsung или TSMC на сво...

ОАЭ готовы потратить $100 млрд на строительство предприятий Samsung или TSMC на своей территорииРанее уже появлялись слухи о стремлении главы OpenAI организовать производство чипов в странах Ближнего Востока для более эффективного решения проблемы дефицита ускорителей вычислений.