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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ОАЭ готовы потратить $100 млрд на строительство предприятий Samsung или TSMC на сво...

ОАЭ готовы потратить $100 млрд на строительство предприятий Samsung или TSMC на сво...

ОАЭ готовы потратить $100 млрд на строительство предприятий Samsung или TSMC на своей территорииРанее уже появлялись слухи о стремлении главы OpenAI организовать производство чипов в странах Ближнего Востока для более эффективного решения проблемы дефицита ускорителей вычислений.

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