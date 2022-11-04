Более 85% учебных учреждений страны проверили на предмет предотвращения пожаров

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) совместно с представителями Агентства технического надзора провели мероприятия по оценке рисков возникновения пожаров в школьных и дошкольных учреждениях Республики Молдова.
Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) совместно с представителями Агентства технического надзора провели мероприятия по оценке рисков возникновения пожаров в школьных и дошкольных учреждениях Республики Молдова.
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