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Более 85% учебных учреждений страны проверили на предмет предотвращения пожаров

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) совместно с представителями Агентства технического надзора провели мероприятия по оценке рисков возникновения пожаров в школьных и дошкольных учреждениях Республики Молдова.

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