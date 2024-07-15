Сибирячку затравили за "кофейное" имя дочери

Мать ребенка рассказала, что имя выбирали не из-за любви к кофе В Красноярске блогер получила массу негативных комментариев после сообщения о том, что назвала новорожденную девочку необычным именем – Латтея, сообщает телеканал "360".
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