Собирая время: Пьер-Кристиан Броше — о сохранении современного искусства

Пьер-Кристиан Броше, куратор направления «Современное искусство» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, коллекционер, организатор выставок Недавно меня попросили найти для выставки несколько работ художников, определявших облик российского искусства начала 2000-х годов.
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