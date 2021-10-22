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Лидер зеленых Бербок считает, что Северный поток - 2 идет вразрез с интересами Европы

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок считает ошибкой реализацию проекта "Северный поток - 2" и утверждает, что Россия приняла целенаправленное решение не заполнять газом хранилища в Европе.

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