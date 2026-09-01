5G станет доступен четверти населения России в 16 городах-миллионниках

К 2028 году доступ получат около четверти населения страны. К 2030 году число пользователей сети 5-го поколения вырастет до 17,8 млн человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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