Лжегадалка, обокравшая 86-летнюю петербурженку, четыре года проведет в колонии

Злоумышленница проникла в квартиру пенсионерки, помогая донести ей сумки В Красносельском районе Петербурга суд вынес приговор в отношении лжегадалки, которая летом прошлого года обокрала пожилую женщину.
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