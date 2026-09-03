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ТАСС

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Путин заявил, что Россия должна быть готова ко всему

Путин заявил, что Россия должна быть готова ко всему

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия должна быть готова ко всему, поскольку такая готовность дает понять тем, кто хочет навредить стране, что этого делать не стоит.

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