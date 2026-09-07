Почему обвинения Берлина в адрес Москвы всё больше напоминают сценарий Геббельса? Насколько иллюзорны надежды Кремля на появление договороспособных политиков в Киеве? Как долго Россия будет терпеть откровенное пиратство под флагом борьбы за демократию? Наконец, кто на самом деле стоит за новыми союзами на Ближнем Востоке и стоит ли России радоватьс.
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