Яков Кедми: В Германии орден Геббельса пора вручать за вклад в пропаганду

Поче­му обви­не­ния Бер­ли­на в адрес Моск­вы всё боль­ше напо­ми­на­ют сце­на­рий Геб­бель­са? Насколь­ко иллю­зор­ны надеж­ды Крем­ля на появ­ле­ние дого­во­ро­спо­соб­ных поли­ти­ков в Кие­ве? Как дол­го Рос­сия будет тер­петь откро­вен­ное пират­ство под фла­гом борь­бы за демо­кра­тию? Нако­нец, кто на самом деле сто­ит за новы­ми сою­за­ми на Ближ­нем Восто­ке и сто­ит ли Рос­сии радо­вать­с.