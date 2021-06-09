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О страданиях и зависимостях Владимира Путина

О страданиях и зависимостях Владимира Путина

Вы думаете, сильные мира сего лишены обычных человеческих слабостей?Нет, конечно же, вы так не думаете.

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518
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Strannik Weid
Автор как инопланетянин. Когда у нас цены падали?
Александр
Так это же анальгин.Этим всё сказано.
Владлен
Так это же Александр, все ясно!!!!
Александр
Типа, сострил? Глупо выглядите.
Владлен
Спасибо. Самое главное. Что бы Вам казалось, что Вы по другому!!!
Александр
Опять у вас проблемы с русским языком.
Erna Абих
Автор полный критин
Сергей Сарматов
Сам то понял, что написал...???
Veter ___
Очередная диарея от АналГина!!! Он кроме высеров, посиживая в Тоскане (Италия) - ничего больше делать не умеет...
Юрий Ded
Апсральгин поучи законодательство РФ - хотя для тупорылых баранов вроде тебя сто это такое не известно .
alpinistdag
В.Путин не страдалец,а Великий Человек!
Natali NIKOLAEVA
Он не человек, имеющий Разум... Был бы Человеком - старался бы для человеков, а не банды таких же нелюдей, как и сам...
Алина
Ritchie Blackmore
Шпаргалка уже "приелась"
Алина
Вам ? Значит ещё не всё потеряно,есть надежда,что вы исправитесь и станете на путь истинный. А вот гонор,спесь - это врождённое и не заслуженное. Повоспитывайте себя.
Ritchie Blackmore
Вы про "заслуги" за 20 лет расскажите. Вместо этого говорите общими фразами не о чём, что доказывает Вашу не компетентность.
Ritchie Blackmore
Наверное, Вы не поняли: "Лилипуты никогда не выберут СВОИМ вождём Гулливера - они выберут лилипута , который будет утверждать , что лилипуты великий народ " !!!!!!!!!!!!!!!! Джонатан Свифт.
Ritchie Blackmore
И это Вы не понимаете. А ведь про Вас и Вашу тусовку сказано: " Новые реформаторы грабят и угнетают народ, но народ этого уже не замечает. Так с тех пор и живет со счастливой улыбкой на глупом лице. "
Алина
Страдаете "гениальностью " и самовлюблённостью. Благодарю за диалог и я его заканчиваю. Желаю добра
Ritchie Blackmore
Так это Вы себя нахваливаете постоянно. Не нужно перекладывать. По делу что скажете? Я же Вам задал простейший вопрос - поведайте о заслугах. Вы в тину. Значит, нечего Вам сказать. Мыслей нет. Обычный вопрос загнал Вас в штопор. Что и ожидалось. ПРИМИТИВ от Вас. Сплошной ПРИМИТИВ.
Алина
Благодарю за "оценку". К сведению : - Ответить есть что,но вам это ничего не даст,вы будете твердить,что это чёрное. Нет смысла обращать внимание на ваше разглагольствование. Извините за прямоту. Вы неисправимы.
Ritchie Blackmore
Опять вода. За себя не стыдно? Что делается является верхушкой айсберга, которая значительно меньше подводной его части. Вот что внизу, Вам неведомо. Вы тупо хлопаете в ладошки самому малому. С нашими то ресурсами и в таком состоянии. Наверное, царь со свитой засиделись. Отвлекитесь от трудов праведных и изучите РЕАЛЬНУЮ картину, а не которую Вам втюхивают из соловьёвских и прочих зомбо-"передач" для обалванивания несмышлёнышей. Дурят Вас не стесняясь.
Владлен
А может так???
Владлен
Ой! Вспоминаю. Лет двадцать назад. Догнать Португалию. Вроде как все нет. "20 млн высококвалифицированных рабочих мест.Где? Не изменять пенсионный возраст. И не менять конституцию под себя. Не постеснялся подписать закон о своем обнулении!!
Алина
Вы очень мелко плаваете и поэтому рассуждения ребёнка. Никакой привязки к условиям,сложившейся международной обстановке, статистике, санкциям, поведению наших соседей,ко всему тому,что требует первостепенного решения и всё остальное. Думать надо,а не голословно утверждать что-то,что вам нравится.
Владлен
Спасибо. Вспомнил. "Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку"!!!
Владлен
Спасибо. Вспомнил. "Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку"!!!
Владлен
Спасибо. Вспомнил. "Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку"!!!
Юрий Вахрушев
Сколько же желчи в этом БСК. Афтору остаётся только пожелать здоровья.
Юрий Вахрушев
Алексей Смирнов
Пока что всё. чтобы не "выстрадал" президент со своей администрацией. всё идёт лишь на пользу спекулянтам и мошенникам.
Ritchie Blackmore
Логично. Для понимания этого нужно уметь анализировать. Те, кто на подтанцовках, рассудком не блещут. Потому и несут заученную абра-кадабру.
Алина
Вы награждены.
Алексей Смирнов
Мне Ваши награды ни к чему. мне чужого не надо, себе оставьте. Вы же вряд ли способны опровергнуть моё утверждание.
Алина
Заработали,отказываться не стоит.
Ritchie Blackmore
Конечно, опровержения не увидим. Они ( боты ) все как инкубаторские-всё под копирку. Искусственные какие то, не живые.
Алексей Смирнов
Даже попытки опровергнуть не будет? Я уже писал. мне чужого не надо, держите своё при себе.
Алексей Смирнов
Фанатики культа личности Путина. Фанатик не способен анализировать и делать выводы.
Виктор Онегин
Я внимательно прочитал Ваши комментарии. У Вас же банальная демагогия! Не нравится вам Путин,так что же мозги греть тем кому он нравиться? Вы же не слова не сказали,что сами для Родины сделали ,что Путин забыл или не учёл.А демагогию разводить Вы мастер.
Ritchie Blackmore
Так это Вы демагог. Вы поясните про "заслуги" Да и, вообще, что Вы знаете о нём, о его пути к президентсву и его команде? Как раз боты-путиноиды мозги то и греют. -забавляется он с людьми и страдаем мы от любви... Уверен, также ничего не скажете, а по схеме "сольётесь" Вы же все как инкубаторские!
Ritchie Blackmore
Это "красиво" Из песни слов не выкинешь... «К сожалению, Россия – это часть современного мира». «Являюсь ли я демократом чистой воды? Конечно, я абсолютный и чистый демократ. Но вы знаете, в чем беда? В том, что я такой один, других таких в мире просто нет. После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем».
Natali NIKOLAEVA
Сравнил пигмей хрен с пальцем...
Ritchie Blackmore
Мания величия
Владлен
Кажется это называется психотип. "Нарцис с явно выраженной манией величия, возомнивший себя пророком. Который ради своих болезненных амбиций , может нажать на кнопку"
Ritchie Blackmore
"Лилипуты никогда не выберут СВОИМ вождём Гулливера - они выберут лилипута , который будет утверждать , что лилипуты великий народ " !!!!!!!!!!!!!!!! Джонатан Свифт.
Ritchie Blackmore
Как точно подмечено: ―Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания. Но при этом, бургомистр вольного города, избираюсь 17-й раз подряд, пожизненно.
Ritchie Blackmore
Алина! Напрасно Вы спрятались в ЧС. Не в Вашу пользу. Нечего сказать по делу, это очевидно. Чтобы в дальнейшем не попадать впросак, ушли в игнор. Ну сами себе и вредите. Вроде не хамка ( уже хорошо ), но откровенно заблуждаетесь. Политика это явно не Ваш конёк. Можно и на другие темы пообщаться, а Вы испугались, к сожалению. Ваша любовь к Солнышку односторонняя. Вы не глупая, совсем скоро в этом убедитесь. А пока происходит очень похожее: - Забавляется он с людьми, И страдаем мы от любви, И смеется он, и хохочет он, Злой шутник, озорник Купидон..." Желаю Вам, милая барышня как можно скорейшего осмысления происходящего!
Valeriy Shershkov
раньше была хорошая жизненная поговорка "не садись в чужие сани" ...Ко многому относится ; кто пишет что то, кому дано право мыслить за многих , навязывать якобы свои соображения и пр. Но место в санях, помимо восхваления, ко многому обязывает. История,хоть и переписывается, но основное помнит ...
Ritchie Blackmore
Алина! Опять Вы несёте чушь. Кстати, выражение "мелко плаваете" я лично посылал в Ваш адрес не один раз. Неужели ума не хватает от себя что то написать, а не тупо копировать фразы, обращённые к Вам? И после этого у Вас хватает наглости поучать людей! - кто меньше всего знает, тот больше всего учит! Это в Ваш адрес. Не удивлюсь, если Вы эти слова в дальнейшем будете использовать против других людей. Дешёвая работа, Алина. Повторюсь - рассуждения о политике, в которой Вы АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТЕ, явно не Ваш конёк. Ну зачем раз за разом Вы показываете свою глупость в этом вопросе? Никакой конкретики, знания на уровне "передач" соловьёва и иных на подтанцовках. Неужели нет для Вас другой темы? Или так хочется "поумничать"? Но не получается.
Алина
Прочитала все мнения,отвечать нет смысла, получишь в ответ оскорбления и унижения , так как понять и проанализировать ума или желания у так званых"оппозиционеров" нет,напоследок скажу : - безумие никогда до добра не доводит. История это доказала тысячу раз. А Президент у нас молодец.
Владимир Барышев
У вас наверное да, он молодец, а у нас, нищающих граждан и пенсионеров, он человек продолжающий разорять страну с помощью своего жадного и бессовестного окружения!

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