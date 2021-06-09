О страданиях и зависимостях Владимира Путина

Темы дняБизнес и финансыО страданиях и зависимостях Владимира ПутинаВы думаете, сильные мира сего лишены обычных человеческих слабостей?Нет, конечно же, вы так не думаете.Вернуться к статье518НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьStrannik WeidАвтор как инопланетянин. Когда у нас цены падали?АлександрТак это же анальгин.Этим всё сказано.ВладленТак это же Александр, все ясно!!!!АлександрТипа, сострил? Глупо выглядите.ВладленСпасибо. Самое главное. Что бы Вам казалось, что Вы по другому!!!АлександрОпять у вас проблемы с русским языком.EАErna АбихАвтор полный критинСергей СарматовСам то понял, что написал...???Veter ___Очередная диарея от АналГина!!! Он кроме высеров, посиживая в Тоскане (Италия) - ничего больше делать не умеет...Юрий DedАпсральгин поучи законодательство РФ - хотя для тупорылых баранов вроде тебя сто это такое не известно .AalpinistdagВ.Путин не страдалец,а Великий Человек!Natali NIKOLAEVAОн не человек, имеющий Разум... Был бы Человеком - старался бы для человеков, а не банды таких же нелюдей, как и сам...АлинаRitchie BlackmoreШпаргалка уже "приелась"АлинаВам ? Значит ещё не всё потеряно,есть надежда,что вы исправитесь и станете на путь истинный. А вот гонор,спесь - это врождённое и не заслуженное. Повоспитывайте себя.Ritchie BlackmoreВы про "заслуги" за 20 лет расскажите. Вместо этого говорите общими фразами не о чём, что доказывает Вашу не компетентность.Ritchie BlackmoreНаверное, Вы не поняли: "Лилипуты никогда не выберут СВОИМ вождём Гулливера - они выберут лилипута , который будет утверждать , что лилипуты великий народ " !!!!!!!!!!!!!!!! Джонатан Свифт.Ritchie BlackmoreИ это Вы не понимаете. А ведь про Вас и Вашу тусовку сказано: " Новые реформаторы грабят и угнетают народ, но народ этого уже не замечает. Так с тех пор и живет со счастливой улыбкой на глупом лице. "АлинаСтрадаете "гениальностью " и самовлюблённостью. Благодарю за диалог и я его заканчиваю. Желаю добраRitchie BlackmoreТак это Вы себя нахваливаете постоянно. Не нужно перекладывать. По делу что скажете? Я же Вам задал простейший вопрос - поведайте о заслугах. Вы в тину. Значит, нечего Вам сказать. Мыслей нет. Обычный вопрос загнал Вас в штопор. Что и ожидалось. ПРИМИТИВ от Вас. Сплошной ПРИМИТИВ.АлинаБлагодарю за "оценку". К сведению : - Ответить есть что,но вам это ничего не даст,вы будете твердить,что это чёрное. Нет смысла обращать внимание на ваше разглагольствование. Извините за прямоту. Вы неисправимы.Ritchie BlackmoreОпять вода. За себя не стыдно? Что делается является верхушкой айсберга, которая значительно меньше подводной его части. Вот что внизу, Вам неведомо. Вы тупо хлопаете в ладошки самому малому. С нашими то ресурсами и в таком состоянии. Наверное, царь со свитой засиделись. Отвлекитесь от трудов праведных и изучите РЕАЛЬНУЮ картину, а не которую Вам втюхивают из соловьёвских и прочих зомбо-"передач" для обалванивания несмышлёнышей. Дурят Вас не стесняясь.ВладленА может так???ВладленОй! Вспоминаю. Лет двадцать назад. Догнать Португалию. Вроде как все нет. "20 млн высококвалифицированных рабочих мест.Где? Не изменять пенсионный возраст. И не менять конституцию под себя. Не постеснялся подписать закон о своем обнулении!!АлинаВы очень мелко плаваете и поэтому рассуждения ребёнка. Никакой привязки к условиям,сложившейся международной обстановке, статистике, санкциям, поведению наших соседей,ко всему тому,что требует первостепенного решения и всё остальное. Думать надо,а не голословно утверждать что-то,что вам нравится.ВладленСпасибо. Вспомнил. "Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку"!!!ВладленСпасибо. Вспомнил. "Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку"!!!ВладленСпасибо. Вспомнил. "Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку"!!!Юрий ВахрушевСколько же желчи в этом БСК. Афтору остаётся только пожелать здоровья.Юрий ВахрушевАлексей СмирновПока что всё. чтобы не "выстрадал" президент со своей администрацией. всё идёт лишь на пользу спекулянтам и мошенникам.Ritchie BlackmoreЛогично. Для понимания этого нужно уметь анализировать. Те, кто на подтанцовках, рассудком не блещут. Потому и несут заученную абра-кадабру.АлинаВы награждены.Алексей СмирновМне Ваши награды ни к чему. мне чужого не надо, себе оставьте. Вы же вряд ли способны опровергнуть моё утверждание.АлинаЗаработали,отказываться не стоит.Ritchie BlackmoreКонечно, опровержения не увидим. Они ( боты ) все как инкубаторские-всё под копирку. Искусственные какие то, не живые.Алексей СмирновДаже попытки опровергнуть не будет? Я уже писал. мне чужого не надо, держите своё при себе.Алексей СмирновФанатики культа личности Путина. Фанатик не способен анализировать и делать выводы.Виктор ОнегинЯ внимательно прочитал Ваши комментарии. У Вас же банальная демагогия! Не нравится вам Путин,так что же мозги греть тем кому он нравиться? Вы же не слова не сказали,что сами для Родины сделали ,что Путин забыл или не учёл.А демагогию разводить Вы мастер.Ritchie BlackmoreТак это Вы демагог. Вы поясните про "заслуги" Да и, вообще, что Вы знаете о нём, о его пути к президентсву и его команде? Как раз боты-путиноиды мозги то и греют. -забавляется он с людьми и страдаем мы от любви... Уверен, также ничего не скажете, а по схеме "сольётесь" Вы же все как инкубаторские!Ritchie BlackmoreЭто "красиво" Из песни слов не выкинешь... «К сожалению, Россия – это часть современного мира». «Являюсь ли я демократом чистой воды? Конечно, я абсолютный и чистый демократ. Но вы знаете, в чем беда? В том, что я такой один, других таких в мире просто нет. После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем».Natali NIKOLAEVAСравнил пигмей хрен с пальцем...Ritchie BlackmoreМания величияВладленКажется это называется психотип. "Нарцис с явно выраженной манией величия, возомнивший себя пророком. Который ради своих болезненных амбиций , может нажать на кнопку"Ritchie Blackmore"Лилипуты никогда не выберут СВОИМ вождём Гулливера - они выберут лилипута , который будет утверждать , что лилипуты великий народ " !!!!!!!!!!!!!!!! Джонатан Свифт.Ritchie BlackmoreКак точно подмечено: ―Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания. Но при этом, бургомистр вольного города, избираюсь 17-й раз подряд, пожизненно.Ritchie BlackmoreАлина! Напрасно Вы спрятались в ЧС. Не в Вашу пользу. Нечего сказать по делу, это очевидно. Чтобы в дальнейшем не попадать впросак, ушли в игнор. Ну сами себе и вредите. Вроде не хамка ( уже хорошо ), но откровенно заблуждаетесь. Политика это явно не Ваш конёк. Можно и на другие темы пообщаться, а Вы испугались, к сожалению. Ваша любовь к Солнышку односторонняя. Вы не глупая, совсем скоро в этом убедитесь. А пока происходит очень похожее: - Забавляется он с людьми, И страдаем мы от любви, И смеется он, и хохочет он, Злой шутник, озорник Купидон..." Желаю Вам, милая барышня как можно скорейшего осмысления происходящего!Valeriy Shershkovраньше была хорошая жизненная поговорка "не садись в чужие сани" ...Ко многому относится ; кто пишет что то, кому дано право мыслить за многих , навязывать якобы свои соображения и пр. Но место в санях, помимо восхваления, ко многому обязывает. История,хоть и переписывается, но основное помнит ...Ritchie BlackmoreАлина! Опять Вы несёте чушь. Кстати, выражение "мелко плаваете" я лично посылал в Ваш адрес не один раз. Неужели ума не хватает от себя что то написать, а не тупо копировать фразы, обращённые к Вам? И после этого у Вас хватает наглости поучать людей! - кто меньше всего знает, тот больше всего учит! Это в Ваш адрес. Не удивлюсь, если Вы эти слова в дальнейшем будете использовать против других людей. Дешёвая работа, Алина. Повторюсь - рассуждения о политике, в которой Вы АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТЕ, явно не Ваш конёк. Ну зачем раз за разом Вы показываете свою глупость в этом вопросе? Никакой конкретики, знания на уровне "передач" соловьёва и иных на подтанцовках. Неужели нет для Вас другой темы? Или так хочется "поумничать"? Но не получается.АлинаПрочитала все мнения,отвечать нет смысла, получишь в ответ оскорбления и унижения , так как понять и проанализировать ума или желания у так званых"оппозиционеров" нет,напоследок скажу : - безумие никогда до добра не доводит. История это доказала тысячу раз. А Президент у нас молодец.Владимир БарышевУ вас наверное да, он молодец, а у нас, нищающих граждан и пенсионеров, он человек продолжающий разорять страну с помощью своего жадного и бессовестного окружения!Комментировать
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