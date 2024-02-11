Разработчики Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 пролили немного света на Мир Тьмы Издате...

Разработчики Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 пролили немного света на Мир ТьмыИздатель Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2 компания Paradox Interactive и разработчик The Chinese Room выпустили очередной дневник разработчикаЧитать дальше → источник.
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