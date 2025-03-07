Чем отличается робуста от арабики?

Два самых распространенных вида кофе — в справке aif.ru. Арабика и робуста — два самых распространенных и доступных вида кофе, которые можно встретить как на полках супермаркетов, так и в дорогих кофейнях.
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