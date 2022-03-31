В офисах “Газпрома” в ЕС из-за цен на газ прошли обыски

В ЕС ведет расследование на предмет того, какова роль “Газпрома” в росте цен на газ в Евросоюзе. В рамках этого расследования были проведены обыски в офисах подразделений “Газпрома” в Германии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В ЕС ведет расследование на предмет того, какова роль “Газпрома” в росте цен на газ в Евросоюзе. В рамках этого расследования были проведены обыски в офисах подразделений “Газпрома” в Германии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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