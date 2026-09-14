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Газета.ру

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CarNewsChina перечислил 10 самых продаваемых автомобилей Китая в августе

CarNewsChina перечислил 10 самых продаваемых автомобилей Китая в августе

Китайский авторынок в августе 2026 года показал неожиданный результат: компактный хетчбэк Geely EX2 обошел по продажам не только массовые модели, но и премиальные электрокары Tesla.

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