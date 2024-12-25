Обязательная 13-я зарплата: как это может повлиять на работников в России Татьяна СергееваСергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия — За правду», предложил сделать 13-ю зарплату обязательной для всех работников в России перед Новым годом.
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