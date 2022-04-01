Интриги 23-го тура: «Зенит» и реванш в Сочи, дерби надежды для «Локомотива» и «Спартака»

Главное о матчах первого тура Тинькофф РПЛ после мартовской паузы Смолов снова в Краснодаре, Помазун снова против ЦСКА Из трёх игровых дней главный для чемпионской гонки – последний, ведь в трёх матчах будет задействована вся верхняя пятёрка.