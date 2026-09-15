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МОСИНФОРМ

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S7 Airlines возобновила рейсы между Москвой и Ургенчем

S7 Airlines возобновила рейсы между Москвой и Ургенчем

Прямые рейсы S7 Airlines из Москвы в узбекский Ургенч возобновились 15 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании, которая продолжает восстанавливать программу полетов в города Узбекистана.

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