S7 Airlines возобновила рейсы между Москвой и Ургенчем

Прямые рейсы S7 Airlines из Москвы в узбекский Ургенч возобновились 15 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании, которая продолжает восстанавливать программу полетов в города Узбекистана.
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