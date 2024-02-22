Путин заявил Токаеву о значительном интересе к Казахстану

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече обсудили взаимоотношения России и Казахстана.Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Казахстана с Касым-Жомартом Токаевым отметил успешное развитие двусторонних отношений.
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