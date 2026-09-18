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Царьград

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Депутат Колесник раскрыл, что на самом деле заставит Украину капитулировать

Депутат Колесник раскрыл, что на самом деле заставит Украину капитулировать

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что будущая зима может не стать решающей в конфликте с Украиной.

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