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Кольцо окружения сжимается: что произошло в зоне СВО 21 сентября

Кольцо окружения сжимается: что произошло в зоне СВО 21 сентября

Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции. За истекшие сутки под контроль перешли два населенных пункта в Харьковской области – Польная и Новоалександровка.

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