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МИД России заявил, что в договоре с КНДР нет секретных пунктов

МИД России заявил, что в договоре с КНДР нет секретных пунктов

МИД России подчеркнул, что ратифицированный договор о партнерстве с Северной Кореей носит оборонительный характер и "призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии"<strong>Госдума единогласно ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей (КНДР), передает корреспондент RTVI.

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