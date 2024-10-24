МИД России заявил, что в договоре с КНДР нет секретных пунктов

МИД России подчеркнул, что ратифицированный договор о партнерстве с Северной Кореей носит оборонительный характер и "призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии"<strong>Госдума единогласно ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей (КНДР), передает корреспондент RTVI.