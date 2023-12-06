Январь обещает быть жарким: перспективы силового решения тайваньского вопроса

«Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну» – именно так охарактеризовали возможный суверенитет острова в госсовете Китайской Народной Республики.
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