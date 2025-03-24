Трампа раскритиковал своей портрет, выставленный в капитолии штата Колорадо

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social раскритиковал свой портрет кисти художницы Сары Бордман, выставленный в галерее портретов американских лидеров в здании законодательного собрания штата Колорадо.
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