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Ландо Норрис: McLaren пока лишь четвертая по скорости команда

Ландо Норрис: McLaren пока лишь четвертая по скорости команда

Ландо Норрис: McLaren пока лишь четвертая по скорости командаPirelliПилот McLaren Ландо Норрис, показавший второе время во второй тренировке Гран При Бельгии, остался доволен итогами пятницы, но призвал не делать поспешных выводов по результатам заездов.

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