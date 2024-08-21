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Видео с Путиным и Кораном завирусилось в соцсетях

Видео с президентом России Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику, завирусилось в соцсетях, в том числе X и YouTube.

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