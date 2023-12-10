53-летний экономист Хавьер Милей сегодня будет приведен к присяге в качестве президента Аргентины. Смена руководства происходит на фоне тяжелого экономического кризиса в южноамериканской стране, где инфляция приближается к 200%.
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