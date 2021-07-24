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Оксана Фëдорова показала редкие кадры с 8-летней дочкой

Оксана Фëдорова показала редкие кадры с 8-летней дочкой

43-летняя «Мисс Вселенная» вместе с мужем Андреем Бородиным воспитывает двоих детей — сына и дочь. Фотографиями наследников Фëдорова делиться не спешит — личное должно оставаться личным.

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