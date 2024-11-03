Фронтовой священник заявил о жертвоприношениях в неонацистских батальонах ВСУ

Несущий службу в зоне специальной военной операции доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев заявил о зафиксированных человеческих жертвоприношениях в националистических батальонах ВСУ.
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