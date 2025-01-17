Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-сотруднику консульства США Шонову

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменений приговор Приморского краевого суда бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову по делу о передаче секретных данных иностранному государству.
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