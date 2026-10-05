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Калужские новости

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В Юхнове возбуждено дело о краже продуктов на 4000 рублей

В Юхнове возбуждено дело о краже продуктов на 4000 рублей

Продукты на сумму более 4000 рублей вынес из магазина 45-летний местный житель, минуя кассу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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