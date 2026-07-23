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Сыграл Саньку в фильме «Вор», отказался от славы и уехал в США: как сейчас живет Миша Филипчук

Сыграл Саньку в фильме «Вор», отказался от славы и уехал в США: как сейчас живет Миша Филипчук

В девять лет он стал одним из самых узнаваемых детей-актеров страны, сыграв шестилетнего Саньку в номинированной на «Оскар» драме Павла Чухрая «Вор».

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