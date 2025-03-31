Новый метод сократит производство оптоволокна на десятки процентов

Статья с результатами опубликована в журнале Optics. Заготовку для оптоволокна создают из чистого стекла и добавляют различные примеси, которые улучшают показатели преломления света и параметры люминесценции (свечения), обычно это оксиды германия, алюминия или эрбия.
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