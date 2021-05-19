Декада безопасности на пассажирском транспорте

С целью снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения, соблюдения требований нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, в том числе организованных групп детей на территории Черноморского района в период с 17 по 20 мая и с 24 по 26 мая 2021 года будут проведены профилактические мероприятия по контролю за соблюдением водителями пассажироперевозчиков Правил дорожного движения и законодательства в транспортной сфере под условным названием «Декада безопасности дорожного движения на пассажирском транспорте».